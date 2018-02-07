Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akın Çorap Giresunspor'u iki maçta da 2-1 yenerek yarı finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile eşleşti.



Deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Giresun temsilcisini Ülker Stadı'nda konuk etti. Müsabakanın 13. dakikasında Boubacar Dialiba Diabang'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Muhammed Samed Karakoç'un 19, Aatıf Chahechouhe'nun 37. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



Düşük tempoda oynanan ikinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.



Adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ın rakibi oldu.



Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.