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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi oldu

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akın Çorap Giresunspor'u iki maçta da 2-1 yenerek yarı finale çıktı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor'u eleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile eşleşti.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Giresun temsilcisini Ülker Stadı'nda konuk etti. Müsabakanın 13. dakikasında Boubacar Dialiba Diabang'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Muhammed Samed Karakoç'un 19, Aatıf Chahechouhe'nun 37. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Düşük tempoda oynanan ikinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale çıkan Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Yarı final ilk maçları, 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanş müsabakaları ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #futbol #fenerbahçe #Akın :orap Giresunspor
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