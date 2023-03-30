Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
# fenerbahçe # beşiktaş # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, topladığı 49 puanla 3. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü oynanacak.