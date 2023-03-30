Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, topladığı 49 puanla 3. sırada bulunuyor.