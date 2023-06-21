Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ile ilgili detaylar

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Kura çekiminin ardından ülkemizi organizasyonda temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita (San Marino) - Zimbru (Moldova) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibimiz, La Fiorita 1967 - FC Zimbru eşleşmesinin galibi olacak. pic.twitter.com/E8dcVrZ5AQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2023

LA FİORİTA 1967'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

UEFA takım sıralamasında 257. basamakta yer alan La Fiorita, geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı.

Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin avroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.

29 Kasım 2016 tarihinde kurulan kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda A Milli Takım seviyesinde 6 isme yer verdi.

FC ZİMBRU'YU YAKINDAN TANIYALIM

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise, yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor.

Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.

Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.

İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.

Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.

BEŞİKTAŞ HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Beşiktaş, Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaşımız, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda KF Tirana - FC Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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KF TİRANA'YI YAKINDAN TANIYALIM

Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.

Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.

Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.

FC DİNAMO BATUMİ'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.

Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum,lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.

Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.

ADANA DEMİRSPOR HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Adana Demirspor, Konferans Ligi 2. eleme turunda CFR Cluj (Romanya) ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibimiz Romanya temsilcisi CFR 1907 Cluj oldu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos’ta yapılacak. pic.twitter.com/yybhoUxYFs — Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 21, 2023

Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.