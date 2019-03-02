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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta hangi kanalda olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler! Dirar forma giyemeyebilir

Ligin 24'üncü haftasına 25 puanla 14'üncü sırada giren Fenerbahçe, bugün evinde Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Sıkı geçeceği tahmin edilen maçta, kıyasıya bir mücadele sporseverleri bekliyoru. Maça gitme imkanına sahip olmayan kullanıcılar ise Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta hangi kanalda olacak

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta hangi kanalda olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler! Dirar forma giyemeyebilir

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının izleme linki var mı?

Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Volkan, Dirar, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Zajc, Alper, Soldado

SAKAT: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin

CEZALI: Sadık Çiftpınar

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Moroziuk - Abdullah, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç

DİRAR FORMA GİYEMEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyebilir.

Etiketler; #Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki #Çaykur Rizespor #fenerbahçe
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