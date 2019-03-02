Ligin 24'üncü haftasına 25 puanla 14'üncü sırada giren Fenerbahçe, bugün evinde Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Sıkı geçeceği tahmin edilen maçta, kıyasıya bir mücadele sporseverleri bekliyoru. Maça gitme imkanına sahip olmayan kullanıcılar ise Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta hangi kanalda olacak

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının izleme linki var mı?



Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi.



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE



Volkan, Dirar, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Zajc, Alper, Soldado



SAKAT: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin



CEZALI: Sadık Çiftpınar



ÇAYKUR RİZESPOR



Gökhan - Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Moroziuk - Abdullah, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç