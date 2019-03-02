Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının izleme linki var mı?
Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Volkan, Dirar, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Zajc, Alper, Soldado
SAKAT: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin
CEZALI: Sadık Çiftpınar
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Moroziuk - Abdullah, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç
Ligin 24'üncü haftasına 25 puanla 14'üncü sırada giren Fenerbahçe, bugün evinde Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Sıkı geçeceği tahmin edilen maçta, kıyasıya bir mücadele sporseverleri bekliyoru. Maça gitme imkanına sahip olmayan kullanıcılar ise Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta hangi kanalda olacak
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının izleme linki var mı?