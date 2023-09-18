Fenerbahçe Cengiz Ünder'in sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'de Antalyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2.derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in sakatlığını açıkladı
Fenerbahçe Cengiz Ünder'in sakatlığını açıkladı
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER'İN SAKATLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Cengiz Ünder'in sakatlığını açıkladı - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de transferde iki rekor birdenFenerbahçe'de transferde iki rekor birdenSpor
# fenerbahçe # Cengiz Ünder
Çok Okunanlar
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
Öne Çıkanlar 🚨 FETÖ’nün Çocuklara Cinsel Taciz Oyunu! [KORKUNÇ GERÇEKLER] 🚨 FETÖ’nün Çocuklara Cinsel Taciz Oyunu! [KORKUNÇ GERÇEKLER] İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Dar ağacı kurulmayan ağaç kalmamış! İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Dar ağacı kurulmayan ağaç kalmamış!