Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Rangers karşısında turu geçmek için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.
Fenerbahçe, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. İskoç ekibiyle oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda alacağı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
Ancak, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin işi oldukça zor. Rangers'ı üç fark ya da daha büyük bir farkla yenecek olursa, Fenerbahçe çeyrek finale yükselmiş olacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?
Rangers - Fenerbahçe rövanş mücadelesinin hakemi, Norveçli hakem Espen Eskas olacak.
Eskas’ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.
Maçın VAR hakemi ise, son olarak Süper Lig'de Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında görev yapan Pol van Boekel olacak.
Fenerbahçe’nin çeyrek finale çıkabilmesi için 3-0 ya da daha farklı bir galibiyet alması gerekiyor. 3-1’lik bir galibiyet halinde mücadele uzatmalara gidecek ve Fenerbahçe’nin sonrasında atacağı goller belirleyici olacak.
Ancak her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet, Rangers’a çeyrek finali getirecek.