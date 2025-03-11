Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Rangers karşısında turu geçmek için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. İskoç ekibiyle oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda alacağı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 2

Ancak, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin işi oldukça zor. Rangers'ı üç fark ya da daha büyük bir farkla yenecek olursa, Fenerbahçe çeyrek finale yükselmiş olacak.

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 3

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Rangers - Fenerbahçe rövanş mücadelesinin hakemi, Norveçli hakem Espen Eskas olacak.

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 4

Eskas’ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 5

Maçın VAR hakemi ise, son olarak Süper Lig'de Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında görev yapan Pol van Boekel olacak.

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 6

Fenerbahçe’nin çeyrek finale çıkabilmesi için 3-0 ya da daha farklı bir galibiyet alması gerekiyor. 3-1’lik bir galibiyet halinde mücadele uzatmalara gidecek ve Fenerbahçe’nin sonrasında atacağı goller belirleyici olacak. 

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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim: 7

Ancak her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet, Rangers’a çeyrek finali getirecek.

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fenerbahçe Rangers