Fenerbahçe'de tüm İstanbul bölge sorumluları gece yarısı gönderdikleri bildiriyle Ali Koç'u desteklediklerini belirterek istifa ettiklerini duyurdular

Fenerbahçe'de Ali Koç'u destekledilerini belirterek İstanbul Bölge Sorumluluğu görevlerinden istifa ettiklerini bildiriyle açıklayan ve imzalayan 8 isim şu şekilde:



İstanbul Avcılar: Ünal Güneri

İstanbıl Bakırköy: Av. Mutlu Aydın

İstanbul Başakşehir: Onur Gül

İstanbul Beylikdüzü: İsmail Yalçın

İstanbul Büyükçekmece: Ömer Kazancı

İstanbul Esenyurt: Gürbüz Süleymanoğlu

İstanbul Küçükçekmece: Dr. Erdal Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı: Yavuz Güneş



RESMİ BİLDİRİ:



"Zatıallerinizin Fenerbahçe Spor kulübü tarihindeki birçok ilk'lerin ve en'lerin sahibi olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı gönlümüzdeki yeri yadsınamaz. Fakat son zamanlarda kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum ve tüm mecralarda hakkının savunulamaması biz büyük Fenerbahçe camiasını son derece üzmekte ve çaresizliğe itmektedir. Hele hele son haftalarda gerçekleşen sponsorluk anlaşması ve yetiştirme taraftar açıklaması bizleri, Fenerbahçe'mize gönül veren etrafımızdaki birçok Fenerbahçe'liyi derinden yaralamıştır.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş mücadelesinde başlayan ve 3 Temmuz süreciyle taçlanan Fenerbahçe'mizin birlik ve beraberliği tüm bu gelişmeler neticesinde bozulacağını öngörmek hiç de zor değildir. Bu vesileyle bizler, menfaatini hiçbir zaman Fenerbahçe'mizin önüne koymayan insanlar olarak, uzun zamandan beri şeref ve gururla yürümekte olduğumuz, Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul İli Bölge Sorumluluğu görevlerimizden istifa ediyoruz.



Zaman artık yeni bir kanla eski heyecanımızı yakalama, atılım ve her bakımdan yenilenme zamanıdır. 2018 Haziran ayında yapılacak olan seçimli kogremimzde Başkan adaylığını bugüne kadar olmadık bir şekilde kendi çatımız altında ve kendi üyelerimiz huzurunda hiçbir grubun ve desteği olmadan, önce Allah'ın izniyle, sonra sizlerin desteği ifadesiyle açıklayan büyük Fenerbahçeli sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'mize aranan yeni kan olduğuna ve Fenerbahçe'mizin aleyhine bozulan her alandaki bütün dengeleri Fenerbahçe'mizin lehine çevireceğine inanıyoruz.



Bu sebeplerden dolayı sayın Ali Koç'u desteklediğimizi ve sizden de efsane Başkanımız olarak, bu oluşumun önünü açarak, gerçekleşmesine yardımcı olmanızı saygılarımızla arz ediyoruz.



Son sözümüz, birlik ve beraberlik içerisinde EN BÜYÜK FENERBAHÇE."