Sarı-lacivertli takımın antrenmanına sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in yanı sıra dinlendirilen Luis Neto katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in yanı sıra dinlendirilen Luis Neto katılmadı. Skrtel'ın pazartesi günü çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernandao ve Alper Potuk'un yanı sıra ağrıları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve kasık bölgesindeki ödem nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İsmail Köybaşı da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertli futbolcular 1 saati basına açık olan idmana istasyon koşularıyla başlarken, 5'e 3 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.



Samandıra'da özel misafirler

Fenerbahçe'nin antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu'nda eğitim gören down sendromlu öğrenciler çalışmayı izledi. Aykut Kocaman ve futbolcular, öğrencilerle fotoğraf çektirirken, Kocaman öğrencilerin formalarını imzaladı.