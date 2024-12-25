Fenerbahçe, De Bruyne hayalini gerçekleştirebilir mi?

Manchester City’nin yıldız ismi Kevin De Bruyne için Fenerbahçe devrede! Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızı transfer etmek için çalışmalarını başlattı. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe, De Bruyne hayalini gerçekleştirebilir mi?
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Talisca’nın transferinden sonra dev bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, bu kez gözünü Kevin De Bruyne’ye çevirdi. Fanatik’in haberine göre, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti. Kulübün sportif direktörü Mario Branco, transferin gerçekleşme olasılığını değerlendirmek adına temaslara başladı.

İngiltere’nin önemli spor gazetecilerinden Paul Hirst Fanatik’e özel yaptığı açıklamalarda, 'Kulübüyle 6 aylık sözleşmesi kaldı. Bunun uzatılması için şu ana kadar bir görüşme olmadı. Yani şu an için, 1 Temmuz 2025’te ayrılacağını söyleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, De Bruyne hayalini gerçekleştirebilir mi? - Resim : 1

GUARDIOLA İLE İLİŞKİSİ NASIL?

Paul Hirst’e göre, De Bruyne ile Guardiola arasında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak yıldız futbolcu, artık her maçta 90 dakika sahada kalamayacağının farkında.

Bu durumu anlayışla karşıladığı belirtiliyor. Buna rağmen takımını çok seven ve gurur duyan bir oyuncu için bu süreç acı verici. Düzenli oynama isteği, onu farklı bir takıma yönlendirebilir.

MLS VE SUUDİ ARABİSTAN ALTERNATİFLERİ

De Bruyne’nin ismi son dönemde MLS ve Suudi Arabistan ile sıkça anılıyor. Özellikle Suudi Arabistan’dan kendisine yapılan astronomik maaş tekliflerinin ilgisini çektiği ifade ediliyor. Öte yandan, Belçikalı yıldızın daha önce Kaliforniya’yı çok sevdiğini söylemesi, MLS’in de güçlü bir seçenek olduğunu gösteriyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞANSI NE KADAR?

Paul Hirst, Türkiye seçeneğinin tamamen imkansız olmadığını belirterek, “Fenerbahçe, taraftar desteği ve rekabetçi lig yapısıyla De Bruyne için anlamlı bir seçenek olabilir. Ancak Suudi Arabistan’ın önerdiği maaş rakamlarıyla yarışmak çok zor” dedi. De Bruyne’nin şu anda City’den haftalık 400 bin Pound maaş aldığı, vergiler sonrası eline geçen miktarın ise 220 bin Pound olduğu belirtildi.

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