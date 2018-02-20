Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladığı bildirildi.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymeyen oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları ifade edildi.



Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan futbolcuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdikleri kaydedildi.



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.