Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladığı bildirildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymeyen oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan futbolcuların ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #fenerbahçe #antrenman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.