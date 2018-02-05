Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor'la yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 7 Şubat Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.



Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.



Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.