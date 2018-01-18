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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #göztepe #futbol #fenerbahçe #antrenman
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