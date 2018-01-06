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Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Sarı-lacivertli ekip, günü çift idmanla tamamladı

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, günü çift idmanla geçirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahada çalıştı. Dayanıklılık koşusuyla başlayan ikinci bölümde 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Günün ikinci idmanı ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması uyguladı. Antrenman, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Sarı-lacivertli ekipte Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, öğle saatlerinde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #futbol #fenerbahçe #antrenman
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