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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #spor toto süper lig
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