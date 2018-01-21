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Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Brezilyalı yıldız Giuliano, maçın ikinci bölümünde sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı.

Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.

Sambacı'nın en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
Giuliano'nun tedavisine başlandı!
 
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Ülker  Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynadığı maçta  girdiği bir pozisyonda yere düşen Giuliano Victor De Paula'nın omzunun çıktığı  tespit edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü sağlık sponsoru Liv Hospital'da omzu yerine  oturtulan Giuliano'nun kolu omuz askısına alındı ve tedavisine başlandı."  ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #fenerbahçe #şükrü saraçoğlu #göztepe #Giuliano #Giuliano Victor De Paula
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