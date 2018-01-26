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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

 Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Pas ve top kapma idmanı ile devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #futbol #fenerbahçe
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