Fenerbahçe defteri kapandı, imzayı attı! İşte Cenk Tosun'un yeni adresi
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran milli golcü Cenk Tosun, Süper Lig'de kalarak sürpriz bir transfere imza attı. Tecrübeli ismin yeni durağı resmen açıklandı.
Fenerbahçe ile masaya oturarak sözleşmesini karşılıklı fesheden 34 yaşındaki Cenk Tosun'un yeni takımı netleşti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deneyimli forveti kadrosuna kattığını kamuoyuna duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, ''Cenk Tosun Kasımpaşamızda Yeni transferimiz Cenk Tosun, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Cenk’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!'' ifadeleri yer aldı.
REKOR BEDEL VE AVRUPA YOLCULUĞU
Cenk Tosun, Türkiye kariyerinde Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakaladı.
Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Tosun, bu hamlesiyle kariyerinin en pahalı imzasına sahip oldu.
Everton döneminde Crystal Palace’ta kiralık olarak da forma giyen oyuncu, daha sonra yeniden Beşiktaş’a döndü. Tecrübeli golcü, son olarak 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Kulüp kariyerinde bugüne dek toplam 516 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 197 gol atıp 62 asist yapma başarısı gösterdi.
En verimli dönemini Beşiktaş formasıyla geçiren deneyimli santrfor, siyah-beyazlı ekipte görev aldığı 227 maçta 96 gol kaydetti.
Cenk Tosun'un Fenerbahçe kariyeri ise 29 maçta attığı 2 golle sona erdi.