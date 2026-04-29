Fenerbahçe defteri kapandı… Yeni adres İtalya mı? Tedesco'ya talip var!

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki 3-0'lık mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Domenico Tedesco'ya İtalya'dan teklif geldi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Sarı-lacivertli kulüpteki görevi Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından sona eren Domenico Tedesco, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın radarına girdi.

1 8
İtalyan spor basını kuruluşu Firenze Viola'nın haberine göre mor-beyazlı yönetim, genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için harekete geçti.

2 8
Geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalarak hayal kırıklığı yaşayan Fiorentina, yeni dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

3 8
Kulüp yönetimi, hayata geçireceği bu proje için 38 yaşındaki Tedesco'yu en önemli adaylardan biri olarak belirledi.

4 8
SAMANDIRA'DA VEDA

Fenerbahçe macerası kısa süren İtalyan teknik adam, görevinden ayrılmadan önce Samandıra Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

5 8
Tesislerden ayrılışı sırasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Tedesco'nun kısa sürede yeni talipler bulması, Avrupa pazarındaki itibarını koruduğunu gösterdi.

6 8
Derbi yenilgisinin faturasının kesildiği Tedesco'nun yerine ise sezon sonuna kadar görevi  Zeki Murat Göle yürütecek.

7 8
Teknik direktör değişikliğinin yaşandığı bu süreçte, kulüp başkanı Sadettin Saran'ın da seçim kararı almasıyla sarı-lacivertli camiada tamamen yeni bir dönem başladı.

8 8
fenerbahçe