Fenerbahçe defteri kapandı… Yeni adres İtalya mı? Tedesco'ya talip var!
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki 3-0'lık mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Domenico Tedesco'ya İtalya'dan teklif geldi.
Sarı-lacivertli kulüpteki görevi Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından sona eren Domenico Tedesco, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın radarına girdi.
İtalyan spor basını kuruluşu Firenze Viola'nın haberine göre mor-beyazlı yönetim, genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için harekete geçti.
Geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalarak hayal kırıklığı yaşayan Fiorentina, yeni dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor.
Kulüp yönetimi, hayata geçireceği bu proje için 38 yaşındaki Tedesco'yu en önemli adaylardan biri olarak belirledi.
SAMANDIRA'DA VEDA
Fenerbahçe macerası kısa süren İtalyan teknik adam, görevinden ayrılmadan önce Samandıra Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
Tesislerden ayrılışı sırasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Tedesco'nun kısa sürede yeni talipler bulması, Avrupa pazarındaki itibarını koruduğunu gösterdi.
Derbi yenilgisinin faturasının kesildiği Tedesco'nun yerine ise sezon sonuna kadar görevi Zeki Murat Göle yürütecek.
Teknik direktör değişikliğinin yaşandığı bu süreçte, kulüp başkanı Sadettin Saran'ın da seçim kararı almasıyla sarı-lacivertli camiada tamamen yeni bir dönem başladı.