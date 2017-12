Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, 'UEFA'nın TFF'nin yerine geçerek karar alma yetkisi zaten yoktur' dedi

Guardian'ın haberine ilişkin konuşan Işık, 'Bunlar yalan haberler. Cezayı UEFA vermez. Bütün federasyonlar cezalarını kendileri verir. Bütün federasyonlar özerktir. FIFA hiç bir federasyonun yerine geçerek ceza vermez. Ama federasyon isterse 20 sene geriye doğru giderek bütün takımların şike yapıp yapmadığına bakabilir.”“TFF'nin verdiği kararların UEFA tarafından ayrıca onun yerine geçerek onun yerine karar alma yetkisi yok. Bugüne kadar söylemediğim bir cümleyi söylemek zorunda kalıyorum. 'İnce ince Yasemince' diyerek bu davaya dahil olmuş, Trabzonspor adına ve Trabzonspor üzerinden politika yapan şahısların hataları ve tarafgirlikleri bugün hâlâ tartışmalara sebep olmakta. Ayrıca FETÖ'den dolayı hakkında dava açılmış o zamanki yüksek yargı mensubu Ahmet Hamsici ve diğer bazı bürokratların bu davaya müdahil olduklarına dahil resimleri ve belgeleri vardır. Bu davranışlar Fenerbahçe'ye haksızlık yapılmasına ve dosyanın yargılanmakta olan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmesine sebep olmuştur. Henüz iddianame ortada yokken UEFA'nın karar mekanizmalarını etkilemek isteyen TFF içerisinde 'Frankofon' olarak tanımlanan 3 kişinin de dosyanın bu hale gelmesinde suçu vardır. ““Bugüne kadar duyulmamış bir cümle daha söylüyorum; O dosyanın içerisinde Trabzonspor'un eylemleri karar kılınmıştır, kapatılmıştır. O dönemde Trabzonspor lehine bu cümleleri söyleyen şahışların isimleri, görevleri neler yaptıkları gazetelerde yer almıştır. Trabzonspor avukatlığı yapan kişiler aleyhine, bunların FETÖ'yle bağlantısı olduğu bütün medyada yer almıştır. Bunların operasyonu yapan Cemaat'le bağlantıları oldukları ve bir kısmının hakkında halihazırda davalar açıldığı tüm Türkiye'nin malumudur. 13 milyon TL'ye yakın paranın Trabzonspor kasasından, bugün FETÖ'den yargılanan veya terör eylemleri soruşturma kapsamına girmemiş bazı şahıslara ödenmesi dolayısıyla Trabzonspor'un kendisinin vermiş olduğu şikayet dilekçesiyle açılmış bir dava vardır. Trabzonspor'un içerisinde vatansever insanlar, bayrağını milletini seven insanlar, kendilerini suistimal eden, Trabzonspor adını, ünvanını ve mazisini kullanarak kulübün kaynaklarından beslenen paramiliter gruplar olduğunun farkındadır."“Fenerbahçe Türkiye'dir. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Böyle bir milli değere yapılan saldırı, Türk futboluna yapılan saldırı, Türkiye'nin marka değerine yapılmış bir saldırıdır. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti taraftarı ve bekçisidir.Bu konunun devamı halinde yargılanması gereken çok kişiler olmalıdır. Fenerbahçe'nin otobüsüne kurşun atanlar savcılığın bir kapısından girip diğer kapısından çıkartılmışlardır. Bu suçun delilleri izlenmemiştir, dosya açık bırakılmıştır. Bu dosyayı araştırmak isteyen savcının yeteri kadar destek almadığı, bilgilendirilmediği biliniyor. Trabzon'da, Rahip Santoro, Hrant Dink cinayeti dahi bu tür karanlık işlerle uğraşan ilginç şahıslar tarafından kollanan' bir yapının olduğunu ve bu yapının üzerine halihazırda gidilemeğini bütün Fenerbahçe taraftarı bilmekte ve izlemektedir. Fenerbahçe 3 Temmuz'da nasıl ayağa kalkarak kumpasları bozmuşsa bundan sonra da kendisine karşı yapılacak her kumpası sahibiyle birlikte mağlup etmeye muktedirdir.“İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Şike operasyonlarına atıfta bulunarak Fenerbahçe'yi ve dönemin UEFA yöneticilerini hedef aldı. Gazete, 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike sürecinde' o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığı ve süreç boyunca ihmalkar davrandığını iddia etti.Gazete haberinde, Fenerbahçe'nin 2011'de Trabzonspor ile olan gol farkı sayesinde Türkiye Süper Ligi'ni kazandığı hatırlatırken, "Ancak daha sonra aralarında şike sebebiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan başkan Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 yetkili ve sporcu cezai soruşturma açıldı" denildi. Haberde "2015'te Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe davalarını dinleyen özel mahkemeleri kaldırdıktan sonra, Yıldırım ve diğer sanıklar beraat etti" notunu da düştü. UEFA'nın şike yapan takımlara kesinlikle taviz göstermediğini belirtirken Fenerbahçe'nin ise gerekli cezayı almadığını iddia etti.The Guardian gazetesinde yer alan habere göre TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçelilerin bir alt lige düşürülme cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü de ifade edildi. Haberde o dönemin TFF genel sekreteri Ebru Köksal'ın UEFA Genel Sekreteri Infantino'ya bir mektup yazdığını ve UEFA'nın TFF'nin kendi disiplin yönetmeliklerini değiştirme hakkı olup olmadığını sorduğu belirtildi. Infantino'da bu mektuba "Bu olay ile ilgili öncelikli olarak karar sorumluluğu TFF'nin dir "cevabını verdiği öne sürüldü.