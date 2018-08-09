Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı Migros Alt’ta ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamı tükendiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize desteğini bir kez daha gösteren, Sarı Lacivert aşkla yeni sezonu bekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bitmek bilmeyen enerjileriyle eğitim hayatlarını sürdürürken zorlu koşullarda tribünlere gelerek takımımızın yanında yer alan öğrenci taraftarlarımız için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Migros Alt’ta ilk kez satışa sunulan Öğrenci Tribünü kombinelerinin tamamı tükenmiştir. Fenerbahçemize desteğini bir kez daha gösteren, Sarı Lacivert aşkla yeni sezonu bekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Camiamızın kenetlenerek yeniden omuz omuza olacağı 2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda, Fenerbahçemizin yanında olacak, nice zaferleri ve gururu hep birlikte yaşayacağız. 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü 21.45’te oynayacağımız Bursaspor maçında, evimizde buluşmak dileğiyle."



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