banner1005
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.

Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.