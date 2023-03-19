Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.

43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada sağ kanatta Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisine girip çektiği şutta kaleci Runarsson topu kurtardı.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in Rassoul tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışında Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin 68. dakikasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

70. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nın pasında topla buluşan Koulouris'in şutunda, top az farkla auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Valencia, Furkan Bayır'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia topu filelerle buluşturarak maçtaki ikinci golünü attı: 1-2

90+2. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emre Mor'un çaprazdan vuruşunda, top kaleci Runarsson'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-3

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

- Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!