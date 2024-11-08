Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.
Maarten Mertens’in çalıştırdığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç hakem John Beaton’un düdük çaldığı müsabakada AFAS Stadion’da karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, rakibine deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU
AZ Alkmaar'ın gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 88. dakikada Denso Kasius attı.
Fenerbahçe'nin tek golünü 70. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Faslı yıldız 62. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.