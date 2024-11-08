Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.

Maarten Mertens’in çalıştırdığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç hakem John Beaton’un düdük çaldığı müsabakada AFAS Stadion’da karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibine deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

AZ Alkmaar'ın gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 88. dakikada Denso Kasius attı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 70. dakikada Youssef En-Nesyri atarken, Faslı yıldız 62. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiGalatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiSpor
fenerbahçe uefa avrupa ligi
Günün Manşetleri
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Çok Okunanlar
Putin'den Trump'a mesaj Putin'den Trump'a mesaj
Kuşadası Körfezi'nde deprem! Kuşadası Körfezi'nde deprem!
Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama
Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası