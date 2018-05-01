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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 3 Mayıs Perşembe günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 3 Mayıs Perşembe günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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