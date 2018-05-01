Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 3 Mayıs Perşembe günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 3 Mayıs Perşembe günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.