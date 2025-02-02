Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında dev derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana, sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setinde gülen taraf 25-22'lik skorla Fenerbahçe Medicana oldu. Maçın ikinci ve üçüncü setini ise 25-21 ve 25-23'lük skorlarla Galatasaray HDI Sigorta kazandı.

Dev derbinin dördüncü setini 27-25'lik skorla kazanan Fenerbahçe Medicana, maçı final setine taşıdı.

Büyük çekişmeye sahne olan final setini 18-16 kazanan sarı-lacivertliler, maçtan da 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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