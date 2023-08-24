Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile prensipte anlaştı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile prensipte anlaştı - Resim : 1

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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