Fenerbahçe Doğuş, son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaştı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Lauvergne, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve 4-5 numaralı pozisyonlarda görev alıyor.



Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Fransız pivot Lauvergne transferi için yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz"



