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Fenerbahçe Doğuş, Lauvergne ile anlaştı

Fenerbahçe Doğuş, son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaştı.

Fenerbahçe Doğuş, Lauvergne ile anlaştı

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Lauvergne, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve 4-5 numaralı pozisyonlarda görev alıyor. 

Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Fransız pivot Lauvergne transferi için yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz"

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #yeni sezon
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