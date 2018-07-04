Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Lauvergne, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve 4-5 numaralı pozisyonlarda görev alıyor.
Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Fransız pivot Lauvergne transferi için yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz"
Fenerbahçe Doğuş, son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaştı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Lauvergne, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve 4-5 numaralı pozisyonlarda görev alıyor.