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Fenerbahçe Doğuş seriye iyi başladı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Doğuş seriye iyi başladı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in etkili oyunuyla ilk 4 dakika içinde 12-4'lük üstünlük yakaladı. Sert savunmasıyla İspanyol ekibine top kayıpları yaptıran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 21-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altında Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 25-11. Hücumda dış şutlarda yüzdeli atışlarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın asistleriyle etkili olduğu oyunda devrenin sonunda farkı 20'ye (43-23) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez ilk yarıda 30 sayının altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yaptığı savunmayla, normal sezonun en skorer 3. takımı olan İspanyol temsilcisini 26 sayıda tuttu.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 53-36'lık üstünlüğüyle geçildi. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 29. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 60-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-52 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle iyi başlayan Baskonia, uzun bir aradan sonra 32. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 65-58. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 75-66 önde girdi. Fenerbahçe Doğuş sahadan 82-73 galip ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe doğuş
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