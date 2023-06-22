Fenerbahçe Edin Dzeko'yu açıkladı! Transferde müjdeli haber geldi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldızı katmak üzere. Sarı-lacivertliler, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve taraftarlarına uzun süredir bekledikleri şampiyonluk sevincini yaşatamayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Bu kapsamda transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesi için transfer çalışmalarına yoğunlaşan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir golcü futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.
EDIN DZEKO İSTANBUL'A GELİYOR!
Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko'yu kadrosuna katıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği duyuruldu.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023
Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM
37 yaşındaki yıldız isim geçen sezon Inter'de 52 maça çıktı ve 14 gol atarken 4 de asist yaptı. Dzeko, takımının Şampiyonlar Ligi finali oynamasında da 4 golle önemli bir pay sahibi olmuştu.