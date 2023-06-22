Fenerbahçe Edin Dzeko'yu açıkladı! Transferde müjdeli haber geldi

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve taraftarlarına uzun süredir bekledikleri şampiyonluk sevincini yaşatamayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesi için transfer çalışmalarına yoğunlaşan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir golcü futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

EDIN DZEKO İSTANBUL'A GELİYOR!

Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko'yu kadrosuna katıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

37 yaşındaki yıldız isim geçen sezon Inter'de 52 maça çıktı ve 14 gol atarken 4 de asist yaptı. Dzeko, takımının Şampiyonlar Ligi finali oynamasında da 4 golle önemli bir pay sahibi olmuştu.