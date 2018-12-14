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Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini duyurmuş ve o günden bu yana maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #ersun yanal
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