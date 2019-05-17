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Fenerbahçe, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Öte yandan antrenmanı Dereağzı Futbol Okulu öğrencilerinin de takip ettiği ifade edildi. Öğrencilerin teknik direktör Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdiği ve tecrübeli teknik adamın sporculara imza dağıttığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Erzurumspor
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