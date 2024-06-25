Fenerbahçe eski oyuncusunu transfer etti! Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nicolo Melli'yi yeniden kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe eski oyuncusunu transfer etti! Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da yeni sezon planlamaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmaya devam eden sarı-lacivertliler, bu kapsamda önemli bir hamle yaptı.

Fenerbahçe Beko, 2017-2019 yılları arasında görev yapan eski oyuncusu Nicolo Melli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen 33 yaşındaki İtalyan basketbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe eski oyuncusunu transfer etti! Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi - Resim : 1

Nicolo Melli, Fenerbahçe'de birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Melli, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra 2019'da Amerikan Basketbol Ligi (NBA) temsilcisi New Orleans Pelicans'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Yıldız oyuncunun ayrılığı duyurulduFenerbahçe Beko'da ayrılık! Yıldız oyuncunun ayrılığı duyurulduSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Fenerbahçe Beko # transfer # basketbol
Çok Okunanlar
100 bin TL'sini bankaya koyan ayda bu kadar para kazanacak!
100 bin TL'sini bankaya koyan ayda bu kadar para kazanacak!
Türkiye Çekya maçı ne zaman?
Türkiye Çekya maçı ne zaman?
AK Parti'de yeni atamalar!
AK Parti'de yeni atamalar!
Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi
Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Öne Çıkanlar Yemen Biden ve Netanyahu'yu krize soktu! O gemiler füzelerle vuruldu! Yemen Biden ve Netanyahu'yu krize soktu! O gemiler füzelerle vuruldu! Hakan Fidan: "3. Dünya savaşı riski var" Hakan Fidan: "3. Dünya savaşı riski var"