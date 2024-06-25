Fenerbahçe eski oyuncusunu transfer etti! Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da yeni sezon planlamaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmaya devam eden sarı-lacivertliler, bu kapsamda önemli bir hamle yaptı.

Fenerbahçe Beko, 2017-2019 yılları arasında görev yapan eski oyuncusu Nicolo Melli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen 33 yaşındaki İtalyan basketbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Nicolo Melli, Fenerbahçe'de birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Melli, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra 2019'da Amerikan Basketbol Ligi (NBA) temsilcisi New Orleans Pelicans'a transfer olmuştu.