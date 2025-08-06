Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele bu akşam ekrana gelecek. İşte canlı yayın saati ve kanalı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarında gruplara kalmak için önemli bir virajı daha geçmek istiyor.

İki takım arasındaki karşılaşma, 6 Ağustos Salı akşamı Hollanda’nın Rotterdam kentinde, De Kuip Stadı’nda oynanacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, önceki turda Midtjylland’ı eleyerek adını 3. tura yazdırmıştı. Rakip Feyenoord ise Eredivisie’deki başarısıyla doğrudan bu aşamadan turnuvaya dahil oldu.

Feyenoord’un başında, tanıdık bir isim olan Arne Slot’un yardımcılığını yapan teknik heyet bulunurken, Fenerbahçe kadrosunda Edin Dzeko, Fred, Tadic ve Cengiz Ünder gibi tecrübeli isimler ön plana çıkıyor.

Turun kazananı, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek grup aşaması öncesindeki son eşleşmeye katılacak. Fenerbahçe, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa’da iddialı bir kadroyla yola devam etmek istiyor.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı, 6 Ağustos Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı çevrim içi takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın mobil uygulaması ve web platformunu kullanabilecek.

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