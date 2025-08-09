Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord’u konuk edecek. İşte kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi
Yayınlanma:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı Hollanda’da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul’da tur bileti arayacak.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, yeni sezona 6 hazırlık maçıyla hazırlandı. Feyenoord ise Eredivisie’yi 3. sırada tamamladı ve Avrupa macerasına 3. eleme turundan başladı.

Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmada VAR’da Daniele Chiffi, AVAR’da ise Luca Pairetto görev yapacak.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Antalya’da zincirleme kaza! 3 araca ve sivil polis aracına çarptı: 2 polis yaralandıAntalya’da zincirleme kaza! 3 araca ve sivil polis aracına çarptı: 2 polis yaralandıYurt
Bakan Kacır duyurdu: Market Fiyatı uygulamasıyla en uygun fiyatlı ürün bulunabilecekBakan Kacır duyurdu: Market Fiyatı uygulamasıyla en uygun fiyatlı ürün bulunabilecekMarket
2025-YKS kılavuzu güncellendi! Tercihleri etkileyecek kritik baraj kararı2025-YKS kılavuzu güncellendi! Tercihleri etkileyecek kritik baraj kararıEğitim
fenerbahçe Feyenoord canlı yayın
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu