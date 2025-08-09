Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı Hollanda’da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul’da tur bileti arayacak.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, yeni sezona 6 hazırlık maçıyla hazırlandı. Feyenoord ise Eredivisie’yi 3. sırada tamamladı ve Avrupa macerasına 3. eleme turundan başladı.

Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmada VAR’da Daniele Chiffi, AVAR’da ise Luca Pairetto görev yapacak.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.