Fenerbahçe-Feyenoord maçına doğru: Van Persie ve Steijn’den açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, Kadıköy’de tekrar olduğu için evinde gibi hissettiğini belirterek, “Burada olmak çok güzel, evimde hissediyorum. 2015’te bu sandalyede oturuyordum. Çalışanlardan bile bazıları aynı, bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize sadık kalan bir takımız.” dedi.

Van Persie, kazanmaları halinde sevineceğini ancak bunun Fenerbahçe’ye saygısızlık olmadığını vurgulayarak, “Feyenoord’da çalışıyorum, turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Hakem performanslarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Kendi oynadığım dönemde böyle hissetmedim ama son yıllardaki hikayeleri biliyorum. Türkiye farklı bir kültür, böyle eleştiriler olabiliyor. Hakemler, oyuncular ve teknik heyet iyi bir kimya oluşturmalı. Amaç izleyenlere iyi bir futbol izletmek.”

“TUR ŞANSI YÜZDE 50”

Tur şansını iki takım için de yüzde 50 olarak gördüğünü belirten Van Persie, “Yarın iyi bir atmosfer olacak. Oyuncularım hazır ve kendi hayallerini yaşıyor. Dolu statlarda oynamak pozitif bir durum.” dedi.

Futbolda yaşın değil kalitenin önemli olduğunu söyleyen Van Persie, “24 yaş ortalaması güzel. Fit bir takımız, son dakikalarda gol atmamız bunun göstergesi. Yarın da bunu sergileyeceğiz.” diye konuştu.

Ligde maçların ertelenmemesine de değinen Van Persie, 6 günde 3 maç oynadıklarını ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

STEIJN: “ATMOSFERDEN KENDİ OYUNUMUZLA ÇIKMALIYIZ

Feyenoord’un orta saha oyuncularından Sem Steijn, Kadıköy’deki atmosferi bildiğini vurgulayarak, “Takım arkadaşlarımla konuştum. Burada çok iyi bir atmosfer olduğundan bahsettim. Kendi oyunumuzu oynayarak bu atmosferden çıkmamız gerektiğini söyledim.” dedi. Steijn, her antrenmandan sonra duran top çalıştığını da ekledi.