Fenerbahçe – Feyenoord maçında ilk 11’ler açıklandı: İşte sahaya çıkacak kadrolar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi ve takımların ilk 11’leri belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek.

FENERBAHÇE:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

FEYENOORD:
Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe Feyenoord
