Fenerbahçe – Feyenoord maçında ilk 11’ler açıklandı: İşte sahaya çıkacak kadrolar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi ve takımların ilk 11’leri belli oldu.
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek.
FENERBAHÇE:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
FEYENOORD:
Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
Kaynak: Anadolu Ajansı