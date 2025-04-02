Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle

derbinin hakemi belli oldu

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. VAR hakemi olarak Alman Pascal Müller görev alacak.

dev derbinin detayları

Tarih: 2 Nisan Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ülker Stadyumu

Yayın: ATV (canlı)