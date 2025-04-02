Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kadıköy’de oynanacak dev derbide kazanan taraf yarı finale yükselirken, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına da moral avantajı sağlayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 1

İki ezeli rakip, tek maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Maçın normal süresinde eşitlik bozulmazsa, uzatmalara gidilecek; yine sonuç çıkmazsa tur atlayan takım penaltılarla belirlenecek. Kazanan ekip, Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 2

fenerbahçe moralli, galatasaray toparlanmaya çalışıyor
Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe, derbiye moral ve özgüvenle çıkıyor. Öte yandan, Galatasaray, Beşiktaş yenilgisinin ardından zorlu maça eksik ve formsuz isimlerle hazırlanıyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 3

derbinin hakemi belli oldu
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. VAR hakemi olarak Alman Pascal Müller görev alacak.

dev derbinin detayları
Tarih: 2 Nisan Salı
Saat: 20.45
Stadyum: Ülker Stadyumu
Yayın: ATV (canlı)

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 4

muhtemel 11’ler
📌 Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 5

📌 Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 6

tarihsel veri: ilk golü atan kazanıyor!

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 7

Son yıllarda iki takım arasındaki mücadelelerde ilk golü atan taraf büyük avantaj sağlıyor. Son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ilk golü atan ekip sadece 6 kez mağlup oldu.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 8

Kadıköy’de oynanacak bu kritik derbide, Fenerbahçe taraftarı özel koreografi ve güçlü bir atmosferle takımlarına destek vermeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, aynı saatte oynanacak Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçından da zaferle çıkmanın hayalini kuruyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 9

CANLI İZLE:

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle - Resim: 10

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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