Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kadıköy’de oynanacak dev derbide kazanan taraf yarı finale yükselirken, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına da moral avantajı sağlayacak.
İki ezeli rakip, tek maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Maçın normal süresinde eşitlik bozulmazsa, uzatmalara gidilecek; yine sonuç çıkmazsa tur atlayan takım penaltılarla belirlenecek. Kazanan ekip, Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
fenerbahçe moralli, galatasaray toparlanmaya çalışıyor
Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe, derbiye moral ve özgüvenle çıkıyor. Öte yandan, Galatasaray, Beşiktaş yenilgisinin ardından zorlu maça eksik ve formsuz isimlerle hazırlanıyor.
derbinin hakemi belli oldu
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. VAR hakemi olarak Alman Pascal Müller görev alacak.
dev derbinin detayları
Tarih: 2 Nisan Salı
Saat: 20.45
Stadyum: Ülker Stadyumu
Yayın: ATV (canlı)
muhtemel 11’ler
📌 Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.
📌 Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.
tarihsel veri: ilk golü atan kazanıyor!
Son yıllarda iki takım arasındaki mücadelelerde ilk golü atan taraf büyük avantaj sağlıyor. Son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ilk golü atan ekip sadece 6 kez mağlup oldu.
Kadıköy’de oynanacak bu kritik derbide, Fenerbahçe taraftarı özel koreografi ve güçlü bir atmosferle takımlarına destek vermeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, aynı saatte oynanacak Fenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçından da zaferle çıkmanın hayalini kuruyor.
CANLI İZLE:
https://www.atv.com.tr/canli-yayin