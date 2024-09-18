Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletler satışta: En pahalı bilet dudak uçuklattı

Bu bilet fiyatı, asgari ücretin 17.002,12 TL olan miktarının üzerinde bulunuyor. Derbinin en ucuz bileti ise 1.500 lira olarak belirlendi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ortalama bilet fiyatı ise 5 bin 525 TL olarak açıklandı.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL

Fenerium Alt Avş-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL

Fenerium Alt Avş-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL

Fenerium Alt Avş-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL

Fenerium Alt Avş-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL

VIP (Maraton Alt-Fenerium Alt Avş E Blok): 23.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.950,00 TL