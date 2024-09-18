Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletler satışta: En pahalı bilet dudak uçuklattı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbi maçının bilet fiyatları açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşecek bu büyük karşılaşmanın en pahalı bileti şaşırtıcı bir şekilde 23 bin lira olarak belirlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletler satışta: En pahalı bilet dudak uçuklattı
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Bu bilet fiyatı, asgari ücretin 17.002,12 TL olan miktarının üzerinde bulunuyor. Derbinin en ucuz bileti ise 1.500 lira olarak belirlendi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ortalama bilet fiyatı ise 5 bin 525 TL olarak açıklandı.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL
Fenerium Alt Avş-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL
Fenerium Alt Avş-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL
Fenerium Alt Avş-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL
Fenerium Alt Avş-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL
VIP (Maraton Alt-Fenerium Alt Avş E Blok): 23.000,00 TL
Misafir Tribünü: 1.950,00 TL

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