Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gerginlik! 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, saha içinde olduğu kadar tribünlerde de büyük bir mücadeleye sahne oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sırasında kurallara uymayan 43 kişi hakkında işlem başlattı.

Yetkililer, özellikle taraftarların meşale yakma, taşkınlık yapma, yasaklı alanlara girme, küfürlü tezahürat ve stadyuma yasak madde sokma gibi eylemler gerçekleştirdiğini tespit etti.

52 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

Derbiyi 52 bin 152 taraftar takip etti. 43 kişi hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapıldı. 4 kişi maç esnasında meşale yakarken yakalandı. Yasak alan ihlali, küfürlü tezahürat ve stadyuma yasak madde sokma gibi nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı.