Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'de gözler 6. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 6. haftasında dev derbide Okan Buruklu lider Galatasaray, Jose Mourinholu Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ligdeki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Galatasaray ise topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Futbolseverler 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine odaklanmışken Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) karşılaşmada düdük çalacak hakemi açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.