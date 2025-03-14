Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte maç saati

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin programı belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte maç saati
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte maç saati - Resim : 1

TFF’nin duyurusunda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Çeyrek finaldeki en dikkat çeken karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi, 2 Nisan akşamı futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final müsabakalarına dair detaylı fikstür de kısa süre içinde duyurulacak.

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