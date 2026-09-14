Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında berabere kaldı: 12 maçlık seri sona erdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın da gol bulamadığı 0-0'lık skorla sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltirken, son 2 haftada 5 puanlık kayıp yaşamış oldu. Kanarya, ligde bir sonraki maçında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep ekibi karşısındaki üstünlüğü bugüne kadar kesintisiz sürmüştü. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 12 maçın tamamından galibiyetle ayrılmıştı. Bu 12 maçın 9'u Süper Lig, 3'ü ise Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiydi. Söz konusu karşılaşmaların tümünü kazanan Fenerbahçe, Gaziantep FK ile ilk kez berabere kalmış oldu.

Serinin bir başka boyutu ise deplasman istatistiğinde gizli. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara konuk olduğu son 7 maçı da kazanmıştı. Bugün alınan beraberlikle bu seri de sona ermiş oldu.

SEZONUN İLK GOLSÜZ MAÇI

Fenerbahçe'nin gol hanesindeki sessizliği de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa kupaları genelinde oynadığı toplam 11 maçta rakip filelerini sarsmayı başarmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1, Süper Lig'de ise 4 gol kaydeden Kanarya, bugünkü karşılaşmada ilk kez bir maçı golsüz tamamladı.

5 HAFTADA 8 PUAN KAYBI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlamıştı. Bu mağlubiyetin ardından oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan derbide Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Gaziantep FK karşısında alınan beraberlik, takımın son haftalardaki puan kaybını derinleştirdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe, 5 haftanın sonunda 7 puana ulaşırken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik nedeniyle toplamda 8 puan kaybetmiş durumda.