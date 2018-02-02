Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 ve pas çalışması yaptı.



Daha sonra çift kale maç oynayan oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.