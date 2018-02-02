Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 ve pas çalışması yaptı.
Daha sonra çift kale maç oynayan oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.