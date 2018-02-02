ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 ve pas çalışması yaptı.

Daha sonra çift kale maç oynayan oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #gençlerbirliği #futbol #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.