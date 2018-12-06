Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yendi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 80. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında kale sahasının önünde iyi yükselen Slimani, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.



Slimani 7 maç sonra gol attı

Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim'de oynanan Spartak Trnava maçında 2 gol atan Slimani, daha sonraki 7 karşılaşmayı boş geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'de de 1 golü bulunan Slimani, 16. resmi maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.



Frey devam edemedi

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlandı.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi. Frey'in yerine 27. dakikada Eljif Elmas oyuna girdi.



Mahsun Çapkan'ın ilk profesyonel maçı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Barış Alıcı'nın yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, ilk profesyonel maçını Giresunspor karşısında oynadı.