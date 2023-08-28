Fenerbahçe Goido Rodriguez için temaslara başladı

Fenerbahçe, çok istediği Rade Krunic'in alternatifi olarak Guido Rodriguez'i belirledi. Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı öğrenildi.İşte transfer hakkındaki detaylar...

Fenerbahçe Goido Rodriguez için temaslara başladı
Fenerbahçe Goido Rodriguez için temaslara başladı
Editör: Nihat Çarboğa

Sarı-Lacivertliler, Arjantinli yıldızın peşindeki tek takım değil. Fransız devi Lyon da Guido için harekete geçti. Hem Fransız hem de İspanyol basınında başarılı orta saha oyuncusunun geleceği konusunda önemli iddialar var.

PELLEGRINI'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Real Betis'in teknik patronu Manuel Pellegrini, konuyla ilgili olarak, "Guido'yu satmaya değil, orta sahaya en az iki transfer yapmaya ihtiyacımız var. Önemli oyuncular kaybettik. Bu konudaki fikrimi geçen hafta yönetimle paylaştım" dedi.

İSPANYOL BASINI AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Ancak İspanyol basınına göre Real Betis Yönetimi, Şilili teknik adamla aynı görüşte değil. Bunun nedeni, Guido Rodriguez'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.

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'BEDAVAYA KAYBEDEMEYİZ'

Kulüp başkanı Angel Haro, Guido'nun geleceğiyle ilgili olarak, "Mümkün olduğu sürece onu takımda tutmak istiyoruz. Öte yandan Guido gibi bir oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kaybetmek de istemiyorum. Ona yaptığımız yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

'LYON 15 MİLYON EURO VERMEZ'

Fransız medyasında yer alan haberlerde ise Lyon'un Arjantinli yıldızı çok istemesine rağmen, Real Betis'in talep ettiği 15 milyon Euro'luk bir teklif yapması kolay görünmüyor. Lyon, bu transfer döneminde yaklaşık 61 milyon Euro'luk oyuncu satarken, 11.5 milyon Euro'luk harcama yaptı. Yaklaşık 50 milyon Euro kârda olmalarına rağmen Fransız ekibinin Betis'in istediği parayı ödemesinin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ise Guido Rodriguez için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe Goido Rodriguez için temaslara başladı - Resim : 2

 

TOP KAPMA CANAVARI

 Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızın peşinden koşması boşuna değil. Guido, 2020'de Real Betis'e imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, orta sahada rakiplerine göz açtırmıyor. Başarılı oyuncu, ilk sezonunda maç başına 2.8 top kaparak bu alanda ligin en iyi 3. ismi oldu. Guido Rodriguez, 2021-22'de 3, geçen sezon ise 3.4 top kapma ortalamalarıyla bu istatistikte La Liga'nın zirvesinde yer aldı.

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