Fenerbahçe golcüsünü açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor

Bugün öğle saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Fenerbahçe transferde de hız kesmedi. Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi ile anlaşma sağlandığını ve yıldız futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU: "BU AKŞAM İSTANBUL’DA"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadetere yer verildi:

"Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."