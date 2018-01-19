Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.



Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.



Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.