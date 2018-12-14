UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndan çıkmaya garantileyen Fenerbahçe, son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava'ya konuk oldu.

17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.

40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

Başka pozisyon olmayınca Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.



İkinci yarı

48. dakikada Spartak Trnava etkili geldi. Yarı sahadan Fenerbahçe defansının arkasına gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jirka'nın vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

57. dakikada Şener Özbayraklı'nın uzun pasıyla savunma arkasına kaçan Slimani'nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

62. dakikada sağdan Şener Özbayraklı'nın yerden ortasına altı pasta Barış Alıcı'nın vuruşunda, top üstten farklı şekilde auta gitti.

64. dakikada Bakos'un ara pasıyla ceza yayı dışı sağ çaprazda topla buluşan Kubilay Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Son 32 turunu daha önce garantileyen Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı.