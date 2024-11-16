Fenerbahçe, hazırlık maçını 2-1 kazandı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla İstanbul'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından baskılı oyununu sürdüremezken, konuk ekip 35. dakikada Erokhin ile beraberliği buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Levent Mercan'ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan bölümde topun hakimiyetini elinde tutan ve rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

CENK VE LEVENT İLK GOLLERİNİ ATTI

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan Cenk ve Levent, resmi maçlarda yeteri kadar süre alamamış ve golle tanışamamıştı.

Her iki oyuncu da Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Zenit ile oynanan hazırlık maçında attı.

TADIC HAZIRLIK MAÇINDA DA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, gol yollarındaki etkili performansını hazırlık maçına da taşıdı.

Bu sezon ligde gol ve asist performansıyla dikkati çeken Tadic, Zenit karşısında da hücumda etkili oldu.

Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı 2. golün de asistini yaptı.

Dusan Tadic, bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol 3 asist, Avrupa'da da 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını hazırlık maçında yalnız bırakmadı.

Zenit müsabakasına yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler, maç boyunca takımlarına önemli destek verdi.

Taraftarlar, hafta içi soğuk havaya rağmen tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.